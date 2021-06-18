Karamollaoğlu'ndan olay itiraf: AK Parti'den yüzde 20-30 koparmalarını bekliyorduk olmadı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Babacan- Davutoğlu ve Gül'ün AK Parti'den yüzde 20-30 koparmasını bekliyorduk, olmadı!" şeklinde bir itirafta bulundu.
Halk TV canlı yayınına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Ahmet Davutoğlu-Ali Babacan ve Abdullah Gül" itirafında bulundu.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a atıfta bulunan Karamollaoğlu, "Babacan- Davutoğlu ve Gül'ün AK Parti'den yüzde 20-30 koparmasını bekliyorduk ama öyle olmadı" ifadelerini kullandı.