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Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik

Seçimde partisinin aldığı 1.34'lük ot oranını değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bütün çabalara rağmen SP var olduğunu söylemlerinin dikkate alınması gerektiğini bu seçimler vesilesiyle ispat etmiş görünüyor" dedi.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:30
Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik

24 Haziran'da yapılan seçimlerde umduğunu bulamayan Saadet Partisi Genel Başkanı yaptığı açıklamada, "Bütün çabalara rağmen SP var olduğunu söylemlerinin dikkate alınması gerektiğini bu seçimler vesilesiyle ispat etmiş görünüyor" dedi.

İşte Karamollaoğlu'nun açıklamalarından satır başları...

Elbette istediğimiz neticeye ulaşamadık. Bunu değerlendireceğiz. Ulaşamadığımız kesimlere nasıl ulaşacağımızı enine boyuna görüşeceğiz. Her ne kadar beklediğimiz neticeye alamasak da bir hareket meydana geldiğiniz gördük. Bu çok önemli. Herkesin odaklandığı kesim Saadet Partisi oldu. Elbette hiç bir mazeret başarının yerini tutmaz. Seçimi OHAL şartlarında gerçekleştirdik. Bütün çabalarımıza rağmen kutuplaştırma çabaları yürütüldü.

"İKTİDAR BÜTÜN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYDU"

İktidar maaşallah bütün gücünü ortaya koydu. Nereye gitsek iktidarın gücünü gördük. Astığımız bayrakların bile indirildiğine şahit olduk. Bizim parti çadırlarımızın yıkıldığına şahit olduk. Bu da tarihe geçecek. Biz bundan dolayı hükümete teşekkür ediyoruz. Herhalde sükuneti böyle sağlamaya çalıştılar.

Medyaya da teşekkür ediyorum. Ekranlar bize açıldı gazetelerde bize yer verildi. Bir kısım medya söylediğimizi tepetaklak gündeme getirmeye çalıştı. Özellikle sosyal medyada gayret gösteren genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Seçime renk kattılar.

"BU TAVRIMIZ OLMASAYDI KUTUPLAŞMA FAZLA OLURDU"

Bütün çabalara rağmen SP var olduğunu söylemlerinin dikkate alınması gerektiğini bu seçimler vesilesiyle ispat etmiş görünüyor. Bu tavrımız olmasaydı kutuplaşma daha fazla olurdu.

"BENİ EN ÇOK ÇARPITMALAR ÜZDÜ"

Popülist bir siyaset yerine gerçekleri söylemekten geri durmayacağız. Bizim derdimiz makam mevki değil ülke derdi. Seçimlerin arkasından birden bire bizimle ilgili, ittifaklarla ilgili çarpıtmalar geldi. Beni en çok üzen çarpıtmalar. Saadet Partisi'nin aldığı oylar CHP'ye yaramış. Tamamen çekememezlikten kaynaklı bir yaklaşım.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 12:30
  1. CHP
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Saadet Partisi

YORUM YAZ

  • MertMert15 sa önce
    Şu bos tenekeyi haber bile yapmayın artık....
  • ingliz mali Temelingliz mali Temel13 sa önce
    ispat ettin tescilli ingliz .... oldugunu ispat ettin Temel!
  • ihsanihsan16 sa önce
    sen teröre destek verdiğini katillere destek molduğunu ispat ettin densiz herif
  • hakan armanhakan arman13 sa önce
    Şu zavallıyı haber yapmaktan vazgeçin artık..
  • AbdullahAbdullah13 sa önce
    Kendisine oy kullandığı sandıktan ancak 2 oy çıkan bu zavallının ne mal olduğunu en iyi bilen komşuları, aynı binasında oturan insanlar olacak ki kendisine bir oy dahi veren çıkmamış.
  • yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy16 sa önce
    asıl kutuplaştıran sensin ingiliz piyonu şe.efsiz katilleri savunmak kutuplaşmak değilmidir,.... narsist pislik utanmaz adam sen artık hiç yok hükmünde bitmiş tükenmiş ..... dönmüşsün .... h.in sana saygı duymuyorum ...
  • volkanvolkan16 sa önce
    sana kim ne teklif etti de bu yaştan sonra bu oyunun içine düştün temel. ya da sen bilerek mi yerleştirildin oraya... şimdi seni kim takar kim adam yerine koyar.. sen kaybettin hainlerin yanında durarak sen bu milleti kaybettin. cenazeni bile kılan olmaz artık bu ülkede...
  • yaşar karayaşar kara16 sa önce
    Bu adam hala konuşuyormu ya yazıklar olsun.
  • Tacettin KurtTacettin Kurt15 sa önce
    Kim neyi çarpıtmış, kim neyi anlamamış olup biteni bir anlamayan varsa oda seçimi kaybeden kafalar. Sen şimdi selo hapisten çıksın demedin mi tabandan gelen tepki olmas HDP li terörislerle ittifak yapılabilirdi demedinmi, namaz kılan iki tane cocogu fotosunu çekip aylarca tv de haber yapan u.dündarla kucaklaşmadınmı, sana sivasın katili diyen chp ile ittifak kurmadınmı. Siz milletin gönlünden niye silindiğinizi halen anlamadıysanız yazık çok yazık dört tane fetöcü hayinin oyunu aldım diye halen kendini bişey sanıyorsun hemi
  • cerasabcerasab12 sa önce
    DOGRUDUR KARAMANOGLU SENINGIBI BIR IHTIYARIN APTAL OLDUGUNU ISPATLADIN BU SENIN GIBI BEYISIZLERE ÖRNEK OLSUN.
  • Ahmet güler Ahmet güler 15 sa önce
    Sen ancak PKK’yı meclise sokmak için müslüman sıfatlı arkadaşlarınla islamalemine hıyanetini isbat ettin. Bari hayatında bir kere dürüstçe bunu itiraf et. Belki Reis sana acır da hükumeti sana ve Pkk hdp chp bilmem ne bela olan dostlarına teslim eder...
  • akyusuf28akyusuf2815 sa önce
    Sen,İngiliz damadı, iç güveysi olduğunu, emperyalist/SİYONİST ELİTLERİN MAŞASI OLDUĞUNU İSPATLADIN! Herkesin odaklandığı değil, Türkiye düşmanı, Tayyib fobisi olan İslam düşmanları sana odaklandı. Yazıklar olsun sana! Cehaletin ve kibirinle......
  • aliali13 sa önce
    sen çarpıtılmışsın, şer odaklarının kullandığı bir hiçsin. sana değil de sana inanan kardeşlerimize yazık oldu.
  • Memleketimizde ot bolşüküMemleketimizde ot bolşükü12 sa önce
    Memleketimizde ot bol şükür .....  ağzına layık bolca var özgürce yayılsın..
  • VolfiVolfi13 sa önce
    vatan h...ini,    .....ler
  • şafakşafak14 sa önce
    tarih seni affetmeyecek
  • ayhanayhan14 sa önce
    Temel Kapkaraoğlu...sen de kabahat yok...seni oraya oturtan recai kutan ve yamuzhan gıcıkkürt(o.han.asilTürük) asıl suçlulardır...bakalım sıvas madımak yıldönümünde sana gene övgüler yağacak mı temel kapkaranlık...Sen ülke ve millet menfaatini düşündün ha! iyi ki aleyhte olmamışsın..yoksa ne olurdu halimiz?
  • h.ömerh.ömer13 sa önce
    he yav he .. git kumda oyna ....
  • sukrusukru15 sa önce
    Oğlum bak git.
  • haydahayda16 sa önce
    papaza bak hele...
  • OFLUOFLU16 sa önce
    Yahu hala utanmadan konuşmaya yüzün var mı? chp ye kaç milletvekili kazandırdığını da anlatsana. O kazandırdığın milletvekilleri de hdp ye çalışır, vatana ihanet eder ama siz yine akıllanmazsınız. Sadece bir ricam olacak, adam iseniz bunu yaparsınız...! Bir daha Erbakan Hoca ve Milli görüşü ağzınıza almayın...
  • nooooonooooo15 sa önce
    CHSPKK
  • Chdpkk ya temel attın...Chdpkk ya temel attın...14 sa önce
    Tek islamın ümmetti bölmeye çalışman oldu...sayende Chdpkk ve fetöcü Meral 8 milletvekili kazandı...yazıklar olsun
  • SonSözSonSöz15 sa önce
    Kim SP yok dedi. Kendi kendine hayaller dünyasında yaşıyorsun. Ama bu çıkarttırdığınız CeHaPeKK milletvekillerinin nelere yol açtığını göreceksiniz. Son pişmanlık işe yaramayacak.
  • MAHMUT YILMAZMAHMUT YILMAZ13 sa önce
    SEN NEDEN BAHSEDİYORSUN NEYİ İSPAT ETTİN. PKK YA YARDIM ETMEK İSPAT İSE YUHLAR OLSUN. HANİ DÜNE KADAR BUNLARLA BİRLİK OLANKAFİRDİR. DİYORDUNUZ. ŞİMDİ SİZİN BU DURUMUNUZU MERAK EDİYORUMACABA SİZ KAÇ KEZ OLDUNUZ. ONURLU İSENİZ BU MİLLETTEN ÖZÜR DİLERSİNİZ. İNANA İTİKATLI İNSANLARI NASIL YANLIŞ YOLA İTTİNİZ. YUHLAR OLSUN. ONUR VAR İSE BU GÖREV İ BIRAKIRSIN.
  • güneşligüneşli14 sa önce
    sen sadece ihanetini ve hainliğini ispat ettin
  • VeliVeli16 sa önce
    Bu günlerde geçecek temel ama sen yüzüne tükürülecek satılmış bir mahluk olarak daima hatırlanacaksın
  • Ali osmanAli osman16 sa önce
    Memleketin çıkarları dıyorsun onun ıçınmi bütün yatırımları durduracagım diyordun pis herif haala haala alçaklikta israr ediyorsun defol git şu partiden .
  • MESUT TOPAKMESUT TOPAK15 sa önce
    Ya hala bu boş tenekeyi kim çalıyor.
  • keremkerem15 sa önce
    çıkmış bi adammış gibi konuşuyo ,akitte memlekette adam kalmamış gibi bunu haber yapıyo,yapmayın kardeşim,görünce asabımız bozuluyo.
  • YUSUF DURSUNYUSUF DURSUN14 sa önce
    80 Yaşını devirmiş hala siyasette var olma peşinde git evine torunlarını sev daha fazla gülünç duruma düşme temel dede
  • aliali14 sa önce
    ....din torunu
  • MilletMillet16 sa önce
    Allah belanı versin İngiliz uşağı, kafir ya...ağı
  • osmanosman12 sa önce
    Şu bos tenekeyi haber bile yapmayın artık diyen doğru söyledi. Hainlerle direkt ve dolaylı birlikteliklerini gösterdiler. chp ye ilave vekillik kazandırdıklari için kraliçe adına nekadar sevinseler hakları vardır.
  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL16 sa önce
    Sen kafayi yemissin haberin yok daha..SATTIN Milli Görüsü..millet biliyor senin secimlerden önce söylediklerini(ispatli!!!).Bana göre sen secimlerden sonrada siyonistlerin usagi olmaya devam edenlerdensin..aynen Kilicdaroglu haini gibi..Duvara tosladiniz be DUVARA!!!
  • Ali osmanAli osman16 sa önce
    Memleketin çıkarları dıyorsun onun ıçınmi bütün yatırımları durduracagım diyordun pis herif haala haala alçaklikta israr ediyorsun defol git şu partiden .
  • Deli dumrulDeli dumrul12 sa önce
    kibir şehvetine kapılan ey zavallı ihtiyar had bilmezliğini %0.8 oy oranin varken hükümete devleti verin ben yöneteyim derken yaptın sonra para almak için her türlü lain ittifaka göz kırparak sonra da sanki seni takan varmış gibi ve başkan olman garanti gibi kendine başkan yardımcısı seçmenle yahu ne içiyorsun sen marsta mı yaşıyorsun. Bir düş milletin yakasından sivas dahisi bir düş yüzünü görmekten gına geldi
  • HakanHakan16 sa önce
    SP genel başkanı haklı, ulaşması gereken %98,66 lık bi seçmen kitlesi var.
  • SerdarSerdar16 sa önce
    Ulan ağustos böceği gibisin ha. Ufacık kıçın var car car sesin çıkıyor.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş15 sa önce
    birisi bu içimize girmiş müslüman maskesi takmış sinsi gavuru durdurmalı. köpeksiz köy değil bu ülke yahudi englandına git pis molla
  • Ali osmanAli osman16 sa önce
    Memleketin çıkarları dıyorsun onun ıçınmi bütün yatırımları durduracagım diyordun pis herif haala haala alçaklikta israr ediyorsun defol git şu partiden .
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