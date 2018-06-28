Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik

24 Haziran'da yapılan seçimlerde umduğunu bulamayan Saadet Partisi Genel Başkanı yaptığı açıklamada, "Bütün çabalara rağmen SP var olduğunu söylemlerinin dikkate alınması gerektiğini bu seçimler vesilesiyle ispat etmiş görünüyor" dedi.

İşte Karamollaoğlu'nun açıklamalarından satır başları...

Elbette istediğimiz neticeye ulaşamadık. Bunu değerlendireceğiz. Ulaşamadığımız kesimlere nasıl ulaşacağımızı enine boyuna görüşeceğiz. Her ne kadar beklediğimiz neticeye alamasak da bir hareket meydana geldiğiniz gördük. Bu çok önemli. Herkesin odaklandığı kesim Saadet Partisi oldu. Elbette hiç bir mazeret başarının yerini tutmaz. Seçimi OHAL şartlarında gerçekleştirdik. Bütün çabalarımıza rağmen kutuplaştırma çabaları yürütüldü.

"İKTİDAR BÜTÜN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYDU"

İktidar maaşallah bütün gücünü ortaya koydu. Nereye gitsek iktidarın gücünü gördük. Astığımız bayrakların bile indirildiğine şahit olduk. Bizim parti çadırlarımızın yıkıldığına şahit olduk. Bu da tarihe geçecek. Biz bundan dolayı hükümete teşekkür ediyoruz. Herhalde sükuneti böyle sağlamaya çalıştılar.

Medyaya da teşekkür ediyorum. Ekranlar bize açıldı gazetelerde bize yer verildi. Bir kısım medya söylediğimizi tepetaklak gündeme getirmeye çalıştı. Özellikle sosyal medyada gayret gösteren genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Seçime renk kattılar.

"BU TAVRIMIZ OLMASAYDI KUTUPLAŞMA FAZLA OLURDU"

Bütün çabalara rağmen SP var olduğunu söylemlerinin dikkate alınması gerektiğini bu seçimler vesilesiyle ispat etmiş görünüyor. Bu tavrımız olmasaydı kutuplaşma daha fazla olurdu.

"BENİ EN ÇOK ÇARPITMALAR ÜZDÜ"

Popülist bir siyaset yerine gerçekleri söylemekten geri durmayacağız. Bizim derdimiz makam mevki değil ülke derdi. Seçimlerin arkasından birden bire bizimle ilgili, ittifaklarla ilgili çarpıtmalar geldi. Beni en çok üzen çarpıtmalar. Saadet Partisi'nin aldığı oylar CHP'ye yaramış. Tamamen çekememezlikten kaynaklı bir yaklaşım.