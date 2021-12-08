Karamollaoğlu'ndan Hatay çıkışı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin sözde halk meclisinin geçen hafta Hatay hakkında yaptığı açıklamayı "yersiz" ve "hadsiz" olarak nitelendiren Karamollaoğlu, "Türkiye'nin, Suriye'de bulunma gerekçeleriyle Hatay'ın 82 yıl önce ana vatana katılımını kıyaslamak gibi bir mantık hatasına kimse düşmemelidir. Orta Doğu ve Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerden sonra bir kez daha anlaşılmıştır ki Hatay ve Kıbrıs, Türkiye'nin adeta sigortasıdır." görüşünü paylaştı.

Herkesin bu gerçeği görmesi gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, "Suriye meselesinin kalıcı ve sağlıklı çözümü, ancak Türkiye'nin içinde olacağı, katkı vereceği bir formülle mümkündür." diye konuştu.

Küstah bildiri

Rusya ve İran'ın güdümüne girerek Suriye'de yüz binlerce insanı katleden Beşar Esed kontrolündeki Suriye Parlamentosu tarafından yayınlanan skandal Hatay bildirisinde "Hatay'ın Türkiye'nin elinde kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı" ifadelerine yer verilmişti.