  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Karamollaoğlu'ndan Hatay çıkışı
Dünya

Karamollaoğlu'ndan Hatay çıkışı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, eli kanlı Beşar Esed rejiminin "Hatay'ı geri almak için elimizden geleni yapacağız" şeklindeki skandal bildirisine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 14:20:00 -
Karamollaoğlu'ndan Hatay çıkışı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin sözde halk meclisinin geçen hafta Hatay hakkında yaptığı açıklamayı "yersiz" ve "hadsiz" olarak nitelendiren Karamollaoğlu, "Türkiye'nin, Suriye'de bulunma gerekçeleriyle Hatay'ın 82 yıl önce ana vatana katılımını kıyaslamak gibi bir mantık hatasına kimse düşmemelidir. Orta Doğu ve Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerden sonra bir kez daha anlaşılmıştır ki Hatay ve Kıbrıs, Türkiye'nin adeta sigortasıdır." görüşünü paylaştı.

Herkesin bu gerçeği görmesi gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, "Suriye meselesinin kalıcı ve sağlıklı çözümü, ancak Türkiye'nin içinde olacağı, katkı vereceği bir formülle mümkündür." diye konuştu.

Küstah bildiri

Rusya ve İran'ın güdümüne girerek Suriye'de yüz binlerce insanı katleden Beşar Esed kontrolündeki Suriye Parlamentosu tarafından yayınlanan skandal Hatay bildirisinde "Hatay'ın Türkiye'nin elinde kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı" ifadelerine yer verilmişti.

Hatay'a göz dikmişti! Türkiye'den Esed'i köşeye sıkıştıracak hamle
Hatay'a göz dikmişti! Türkiye'den Esed'i köşeye sıkıştıracak hamle

Dünya

Hatay'a göz dikmişti! Türkiye'den Esed'i köşeye sıkıştıracak hamle

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

muhalefet

YALANDAN TEPKİ GÖSTERİYORLAR
  • Yanıtla

Mesut

Bu adam mı ülke yönetimine talip vay be jeton bir hafta sonra düştü
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Hollywood yıldızından Erdoğan açıklaması: Siz istemiyorsanız biz alırız
Medya

Hollywood yıldızından Erdoğan açıklaması: Siz istemiyorsanız biz alırız

Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Oyuncu Reshad Strik, 'Recep Tayyip Erdoğan'ı istemiyorsanız biz alırız' dedi.
Aylar kaldı! Türkiye'ye savaş gemisi müjdesi
Gündem

Aylar kaldı! Türkiye'ye savaş gemisi müjdesi

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi ANADOLU LHD, 2022 yılının erken zamanlarında envantere girmiş olacak.
Sosyal medyayı sallayan sokak röportajlarının maskesi düştü!
Gündem

Sosyal medyayı sallayan sokak röportajlarının maskesi düştü!

Sosyal medyada Türkiye’nin karalanmaya çalışıldığı sözde sokak röportajlarından birisinde karısını öldüren katilin tahliye olduğunu iddia ed..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay