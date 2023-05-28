Karamollaoğlu'ndan da ilk bahane geldi!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim yenilgisinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

Karamollaoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Seçim sonuçlarının ülkemize ve coğrafyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Gönül isterdi ki, adil bir seçim dönemi yaşansın ancak ne yazık ki olmadı. Her şeye rağmen kararlı bir şekilde mücadelemize omuz veren teşkilatlarımıza ve sandığa giderek oy kullanan vatandaşımızın her birine teşekkür ediyorum.

Bizler, ahlaktan ve adaletten hiçbir zaman taviz vermeden “Yaşanabilir bir Türkiye” için kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki; bu ülke bizim, hepimizin!

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