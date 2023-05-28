  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seçim sonuçlanırken ne diyeceği merak ediliyordu! Mehmet Şimşek az önce sosyal medya hesabından paylaştı

'Aramızda kalmasın' Ekrem ve Mansur'un hayali yalan oldu

Yiğit Bulut Meral Akşener'in atacağı adımı açıkladı! Bu olursa ortalık yangın yerine döner

Kılıçdaroğlu yine istifa etmedi! Destekçileri isyan etti

Seçimden önce ‘Geldim geliyorum’ diye atıp tutuyordu! Bay bay Kemal'den yenilgiye ilk bahane

Erdoğan’ın zaferine Davudoğlu ne tepki verdi

Bakan Akar: 85 milyon büyük ve güçlü Türkiye'yi seçti

Putin Erdoğan'ı aradı! Rus lider söze bakın nasıl başladı

Bay Bay Kemal’den ilk mesaj! Yenildim ama koltuğu bırakmıyorum

İsmail Saymaz CHP'nin ajansı ANKA'ya çattı: Siz nasıl Kılıçdaroğlu'nu 18 dakikada 1 buçuk milyon oy geride gösteriyorsunuz
Siyaset Karamollaoğlu'ndan da ilk bahane geldi!
Siyaset

Karamollaoğlu'ndan da ilk bahane geldi!

Yeniakit Publisher
2023-05-28 23:45:00 -
Karamollaoğlu'ndan da ilk bahane geldi!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçimlerin adil bir ortamda gerçekleşmediğini ileri sürerek yenilgiye kılıf bulmaya kalktı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim yenilgisinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

Karamollaoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Seçim sonuçlarının ülkemize ve coğrafyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Gönül isterdi ki, adil bir seçim dönemi yaşansın ancak ne yazık ki olmadı. Her şeye rağmen kararlı bir şekilde mücadelemize omuz veren teşkilatlarımıza ve sandığa giderek oy kullanan vatandaşımızın her birine teşekkür ediyorum.

Bizler, ahlaktan ve adaletten hiçbir zaman taviz vermeden “Yaşanabilir bir Türkiye” için kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki; bu ülke bizim, hepimizin!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ahmet Hakan’dan bomba Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu iddiası! "Yazın bunu bir kenara" deyip duyurdu
Ahmet Hakan’dan bomba Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu iddiası! “Yazın bunu bir kenara” deyip duyurdu

Medya

Ahmet Hakan’dan bomba Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu iddiası! “Yazın bunu bir kenara” deyip duyurdu

Olmayan oyuyla vekil çıkartan Karamollaoğlu kendini başarılı sayıyor!
Olmayan oyuyla vekil çıkartan Karamollaoğlu kendini başarılı sayıyor!

Siyaset

Olmayan oyuyla vekil çıkartan Karamollaoğlu kendini başarılı sayıyor!

Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu'nun feleği şaşacak! Öyle bir çağrı geldi ki...
Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu'nun feleği şaşacak! Öyle bir çağrı geldi ki...

Medya

Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu'nun feleği şaşacak! Öyle bir çağrı geldi ki...

Oyunu kullanan Temel'den açıklama
Oyunu kullanan Temel'den açıklama

Gündem

Oyunu kullanan Temel'den açıklama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23