0553 313 94 23

Karamollaoğlu'ndan af açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, MHP'nin Meclis'e sunduğu af teklifiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 16:09
Karamollaoğlu'ndan af açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Devlet kendisine yönelik suçları affedebilir. Daha doğrusu genel olan, şahısları doğrudan doğruya ilgilendirmeyen suçları affedebilir. Vatandaşın vatandaşa karşı işlediği suçları devletin affetme hakkı da yetkisi de yoktur." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD'de yapılan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) 73'üncü Genel Kurulu görüşmelerine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı devlet liderleriyle yaptığı görüşmelerle ilgili konuşan Karamollaoğlu, "Biz, bu ziyareti ve temasları önemsiyoruz. Çünkü kısa zamanda bir çok liderle görüşme imkanı ancak burada temin ediliyor. Türkiye bu görüşmelerde savaşın değil barışın, çatışmanın değil diyaloğun hakim olduğu bir süreç için her türlü çabayı gösterdiğini dünya liderlerine aktarmalı ve bütün dünyaya da duyurmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Af konusunda bizim temel ilkelerimiz var"
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) TBMM'ye sunduğu af teklifini de değerlendiren Karamollaoğlu, her ne kadar şartlı salıverme olarak adlandırılsa da konunun bir af teklifi olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, "Af konusunda bizim temel ilkelerimiz var. Devlet kendisine yönelik suçları affedebilir. Daha doğrusu genel olan, şahısları doğrudan doğruya ilgilendirmeyen suçları affedebilir. Vatandaşın vatandaşa karşı işlediği suçları devletin affetme hakkı da yetkisi de yoktur." diye konuştu.

İttifak konusu
Yerel seçimler öncesinde AK Parti ile MHP arasında yapılan ittifak görüşmelerinin sorulması üzerine Karamollaoğlu, AK Parti ile MHP'nin yerel seçime ittifak yaparak gireceklerini ve bunun genel bir ittifak olduğunu belirtti.

Karamollaoğlu, her iki partinin de büyükşehirler üzerinde görüştüğünü anımsatarak, "Ben bunu garipsemiyorum. Böyle bir anlayışın içine girmişler ama şu nokta önemli; yürütmede her zaman paralel düşünmüyor olabilirler farklı kanaatleri olabilir. Bu şimdilik seçimlerle ilgili bir ittifak olarak gözüküyor ve burada da kararlı gözüküyorlar. Bizim de diyecek bir şeyimiz yok." dedi.

Destici'nin idam cezası açıklaması
Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) yeni dönemde TBMM'ye sunmayı planladığı idam cezası teklifine destek verip vermeyecekleri sorusuna ise Temel Karamollaoğlu, şöyle cevap verdi:

"Şu anda idam konusunun Türkiye'nin gündeminde olup olmamasının bile kimseye bir faydası yok. Bu sadece kamuoyuna yönelik bir yaklaşımdan ibaret. Çıksa ne olur çıkmasa ne olur? Gündemimizin idam konusu olduğunu zannetmiyorum."

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 16:09
  1. temel karamollaoğlu
  2. saadet partisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tokat'da vahşet! Kediyi iple apartman girişine astılar
    1. Tokat'da vahşet! Kediyi iple apartman..
    2. Türkiye'den açıklama: Tehdit hala..
    3. İzmir'de yolcu otobüsü sürüye çarptı,..
    4. Bekir Pakdemirli'den özeleştiri: Bana..
    5. Yalçın Topçu Türksoy'un düzenlediği..
    6. Bunlar hep İslam’sızlıktan.....
    7. Terör örgütünden Deyrizor'a baskın! 10..
    8. İnternet yayınlarına ebeveyn denetimi..
    9. Bolu'da seyir halindeki yumurta yüklü..
    10. Bursa'da patlama oldu! Ekipler sevk..
    11. Antalya'da şoför terörü! Rus rehberi..
    12. Mesut Özil'den Joachim Löw'e soğuk duş!
    13. İzmir’e şiddetli fırtına uyarısı
    14. Mustafa Sarıgül bombası! Şişli'yi..
    15. 'Ben şov yapmam' deyip adaylığını..
    16. Büyükannelerin yanında büyüyen çocuklar
    17. Almanya'dan sıcak açıklama: Türkiye..
    18. Belediye Başkan Vekili olarak atanan..
    19. 323 litre sahte içki ele geçirildi
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nikos..
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    Katar’dan dev hamle
    Katar’dan dev hamle
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?