Karamollaoğlu'ndan AB'ye tepki! 'Türkiye’yi yok sayarak barışı sağlayamaz'

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Libya'ya yardım malzemesi taşıyan Türk bandıralı ROSELINA-A gemisinin Alman Fırkateyni tarafından uluslararası hukuka aykırı bir şekilde durdurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

Libya’ya yardım malzemesi taşıyan Türk gemisinin, bir Alman Fırkateyni tarafından durdurularak hukuksuz bir şekilde aranmasını şiddetle kınıyorum. Bu durum AB’nin çifte standartlı yaklaşımını bir kere daha ortaya koydu. Türkiye’nin Libya’nın meşru hükümeti ile olan ilişkilerini koruması ve sürdürmesi en doğal hakkıdır. Bölgede barış ve huzur ancak hakkaniyet ölçüsünde uygulanacak politikalarla sağlanabilir. Eğer AB de bölgede barış ve huzuru hakikaten sağlamak istiyorsa, bunu Türkiye’yi yok sayarak gerçekleştiremeyeceğini idrak etmek zorundadır.