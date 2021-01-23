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Siyaset Karamollaoğlu'na AİHM'in Demirtaş kararı soruldu: Tam 3 dakikada kendisi ile çelişti
Siyaset

Karamollaoğlu'na AİHM'in Demirtaş kararı soruldu: Tam 3 dakikada kendisi ile çelişti

Habertürk canlı yayınına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolloğlu, 'AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna cevap vermekten kaçınırken kendisi ile çelişen duruma düştü.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 23:34:00 - 2021-01-24 02:29:38

Habertürk canlı yayınına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu AİHM'in skandal Selahattin Demirtaş kararı da soruldu. Karamollaoğlu, 'Sizce AİHM kararı uygulanmalı mı?' sorusuna cevap vermekten çekinerek AK Parti iktidarını eleştirdi. Anayasa'da AİHM ile ilgili maddenin jkalsdırılması gerektiğini savunan Karamollaoğlu, "AK Parti iktidarı mevcut şartla içinde kararı uygulamalı." dedi. Kendisinin AİHM ile ilgili fikrini dile getirmemek için lafı yuvarladıkça yuvarlayan Karamollaoğlu'na Avrupa Birliği sorusu da yöneltildi.

3 dakikada kendisi ile çelişti

Birkaç dakika önce "AİHM'in Selahattin Demirtaş ile ilgili kararı uygulanmalı." diyen Karamollaoğlu, Avrupa Birliği'ne karşı olduğunu ifade ederek 3 dakika içinde kendisi ile çelişti.

AİHM'in Fazilet Partisi hakkındaki kararını da hatırlattı

Öte yandan AİHM'in geçmiş yıllarda Milli Görüş partisi Fazilet'in kapatılması kararını da anımsatan Karamollaoğlu'nun sözleri manidar karşılandı.

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Yorumlar

Neron11

İslam düşmanı CHP ile ittifak yapanın demirtaş için serbest kalmalı demesi yadırganmamalı, çünkü kılıçdaroğlu, Akşener, karamollaoğlu hepsi fetönün eseridir 
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