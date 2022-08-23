Karamollaoğlu'na 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı soruldu: Güçlü bir ihtimal...

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Karar TV ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı. Karamollaoğlu'na 2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı masanın çıkaracağı ortak adayla ilgili bir soru da yöneltildi.

"Kılıçdaroğlu güçlü bir ihtimal"

Taha Akyol'un sorduğu "Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'nın ittifakıyla Cumhurbaşkanı olması ihtimaline ne dersiniz?" sorusuna Karamollaoğlu şu cevabı verdi: "İhtimal, güçlü de bir ihtimal olabilir biraz önce söylediğiniz hususlardan dolayı ama bir ihtimal. Biz, Kılıçdaroğlu da dâhil 6 partinin liderleri, bunu seçim tarihi ilan edildikten sonra ilan edeceğiz dedik"

"CHP Kılıçdaroğlu'nu istiyor"

Gösterecek ortak adayla ilgili Karamollaoğlu, "Kılıçdaroğlu'nu kendi partisi içerisindekiler aday olarak görmek istiyor. Bu normal bir şey. Ama onun adaylığı konusundaki düşüncemi söyleyemem. Bizim gündemimizde cumhurbaşkanı adayı yok. Sadece televizyonlarda bu konuşuluyor. Halkın derdi karnının doyması, haksızlıkların giderilmesi, adaletin sağlanması. Halkın derdi kimin cumhurbaşkanı olacağı değil. Cumhurbaşkanı adayı konusu televizyonlarda halkı oyalamak için gündeme getirilen bir konu. Erdoğan'ın halkın desteğini yitirdiğinin kanaatindeyim. Erdoğan'ın güçlü bir aday olmadığı kanaatindeyim. Şuan ülkede tek bir kişi var, karar veriyor ve uyguluyor. Bu sistem değişmeden hiçbir fayda çıkmaz. Yetki bir kişinin elinde. Siz onu etkileyemiyorsunuz. Bizim burada temel meselemiz halkın problemlerini çözecek bir politika üretecek bir arkadaşı koymak ve onun da mutlaka bu altı siyasi parti ile dayanışma içinde olması." açıklamalarını yaptı.