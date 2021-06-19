Karamollaoğlu itiraf etti, Ali Babacan yeniden AK Parti seçmenine seslendi!

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Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu’nun ‘AK Parti’den oy koparamadılar’ itirafının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yanına çekmeye çalıştığı AK Parti seçmenine yeniden seslendi.

Karamollaoğlu'ndan Davutoğlu-Babacan itirafı

Halk TV canlı yayınına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Ahmet Davutoğlu-Ali Babacan ve Abdullah Gül"le ilgili bomba itirafta bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan beklentilerinin karşılığını alamadıklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Babacan- Davutoğlu ve Gül'ün AK Parti'den yüzde 20-30 koparmasını bekliyorduk ama öyle olmadı" dedi.

Babacan, AK Parti seçmenine seslendi

Karamollaoğlu’nun canlı yayındaki bomba itirafının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yanına çekmeye çalıştığı AK Parti seçmenine yeniden çağrıda bulundu.

AK Parti’de bulunduğu dönemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkasından iş çevirerek ‘siyasi münafıklık’ yapan Babacan, mafya lideri Sedat Peker’in asılsız iddiaları ile hükümeti hedef aldı.

Sedat Peker'in asılsız iddialarına sığındı

BAE’ye sığınan ve devleti uluslarası kamuoyunda zor duruma düşürmeye çalışan Peker’in iddialarını kendine kaynak alan Babacan, “Ortaya dökülen tüm bu kirli ilişkilere içten içe çok kızdığınızı, içinize sindiremediğinizi biliyorum. Siyasetçilerin çetelerle iş tuttuğu bugünleri kabul edemeyeceğinizi gayet iyi biliyorum. Tüm bu adaletsizlikleri ve baskıyı asla sinenize çekmediğinizi de biliyorum.” şeklinde konuştu.

‘Siyasi münafıklık’ itirafının ardından AK Parti’deyken kazandığı itibarı yerle yeksan olan Ali Babacan, AK Parti seçmeninden oy koparmak için çabalıyor. Babacan, AK Parti seçmenine seslenerek şöyle konuştu:

“Sizler haksızlıklara göğüs germiş, verdiğiniz haysiyet mücadelesini zamanında zaferle taçlandırmış insanlarsınız. ‘Herkes için hak, özgürlük ve refah’ diye çıkacak insanlar yine sizler olacaksınız. Gelin; hakkı, adaleti herkes için hep birlikte isteyelim. Mafya-siyaset-bürokrasi-medya şebekesine bir kez daha son verelim. Korkmayın ve unutmayın, DEVA Partisi varken kimse sizin hakkınıza göz koyamaz. Helal tek bir lokmanızı kimse elinizden alamaz. DEVA Partisi herkesin can, hak ve mal güvenliğinin garantisi olacaktır. Senelerdir mücadele ettiğimiz ve kazandığımız hakların da hepsinin teminatı biziz.”