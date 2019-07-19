0553 313 94 23

Karamollaoğlu İmamoğlu'nu ziyaret etti!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu'na ziyarette bulundu.

19 Temmuz 2019 Cuma 16:24
Karamollaoğlu İmamoğlu'nu ziyaret etti!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

İmamoğlu, konuğu Karamollaoğlu ile Saraçhane'deki Başkanlık makamında görüştü.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan İmamoğlu, ziyaretten onur duyduğunu belirterek, Karamollaoğlu'na teşekkür etti.

İstanbul'da önemli bir seçim sınavı verdiklerini belirten İmamoğlu, Karamollaoğlu'nun ortaya koyduğu felsefe ve anlayışın demokrasiye büyük katkı sunduğunu anlattı.

Karamollaoğlu'nu "demokrasi kahramanı" olarak nitelendiren İmamoğlu, "Bu manada demokrasi adına ben şahsen kendilerine minnet duygularımı ve teşekkürlerimi sunmak isterim. Zira seçimler bir irade ortaya koyar ve görevi teslim alır, görevinizi yaparsınız. Ama oradaki centilmenlik ya da millet iradesine olan saygı duruşu çok değerlidir. Bunun sağlanmasına da büyük katkı sunmuşlardır" diye konuştu.

İmamoğlu, bundan sonra kendilerine düşen vazifenin siyasi parti ve yaşam tercihine bakmaksızın 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek olduğunu ve diyalogla hizmet üretmek için herkesten faydalanacaklarını kaydetti.

"Mesele, başarılı olmaması için bir çaba ortaya koymak olmamalı"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesinin halkın iradesinin tecelli etmesi adına isabetli olduğunu dile getirdi.

Seçim sonuçlarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen İmamoğlu'nun omuzlarına çok ağır bir yük ve mesuliyet yüklediğini aktaran Karamollaoğlu, yeri geldiği zaman kendisine ikazda, yeri geldiğinde tavsiyelerde bulunacaklarını söyledi.

"Umarım aynı üslubu devam ettirir"

İmamoğlu'nun seçim sürecindeki kucaklayıcı üslubunun başarılı olmasındaki önemine işaret eden Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Umarım seçimlerden sonra da aynı üslubu devam ettirir. Artık kendisi sadece oy verenlerin değil, 16 milyonluk İstanbullunun tamamının belediye başkanıdır. Elbette birtakım sıkıntılarının olduğunu da tahmin ediyorum. Belediye Meclisi'nde çoğunluğunun olmaması iktidarda bulunan bir belediye başkanı için zaman zaman sıkıntılara vesile olabilir. Ama ben belediye başkanlarının belediye meclisinin de ister iktidar yanlısı ister muhalefette olsun sağduyu ile hareket edeceklerini, şahısları değil, İstanbul'u düşünerek kendi fikirlerini ortaya koyacaklarını ümit ediyorum. Mesele, başarılı olmaması için bir çaba ortaya koymak olmamalı. Mühim olan nokta, belediye başkanları, belediye hizmetlerini daha iyi nasıl yapabilirler? Belediye meclisleri de bu konuda öyle ümit ederim ki kendisine destek verecek noktaya gelirler. İlk başlangıçtaki kırgınlıklar, husumetler zaman içerisinde ortadan kalkar diye ümit ediyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:24
  1. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Saraçhane
  5. İstanbul

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5 yıllık strateji planlamasına Denizlililer karar verecek
    1. 5 yıllık strateji planlamasına..
    2. Aytaç Kara, Kasımpaşa’da
    3. Aliağa’daki TOKİ kurasında sevinç..
    4. Süper Lig yeni sezon ne zaman..
    5. Bitlis'te terör saldırısı: 1 şehit
    6. Kasımpaşa'dan orta sahaya takviye
    7. Siirt’te maddi hasarlı trafik kazası
    8. Pençe-2 Harekatında bir asker şehit..
    9. Etiyopya'nın güneyinde bağımsız eyalet..
    10. Askeri araca hain saldırı! Şehit ve..
    11. Isparta, istihdamda hedef yükseltti,..
    12. "Türkiye, Kuşak ve Yol projesinin..
    13. Engelliler ata binerek stres attı
    14. "Belediyecilik kolay değil, zor bir iş"
    15. Ankaragücü taraftarı sponsoru kaptı
    16. Başkanlardan iş birliği vurgusu
    17. Kasımpaşa, Aytaç Kara ile 2 yıllık..
    18. Zonguldak'ta DEAŞ davası
    19. Çin'de 5,6 şiddetinde deprem!
    20. BM'den İdlib'de 'savaş suçu' uyarısı
    21. 41 yaşındaki kadını çekiçle öldüren..
    22. FSM köprüsü ne zaman açılacak?..
    23. Burhan Kuzu'dan Canan Kaftancıoğlu'na..
    24. Çatak’ta mühendisin darp edilmesi..
    25. Karamollaoğlu İmamoğlu'nu ziyaret etti!
    26. Hakan Atilla tahliye edildi
    27. Sulama kanalına düşen büyükbaş hayvanı..
    28. Bilkent Üniversitesinin kütüphanesi..
    29. Çin'de 5,6 büyüklüğünde deprem
    30. Başkan Akın park ve bahçeler..
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı