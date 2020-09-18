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Siyaset Karamollaoğlu, Fahrettin Koca'yı ziyaret etti! "Verdiğim bilgiler gönlünü müsterih etti"
Siyaset

Karamollaoğlu, Fahrettin Koca'yı ziyaret etti! "Verdiğim bilgiler gönlünü müsterih etti"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret etti. Görüşmeye dair bilgi veren Bakan Koca, "Koronavirüs salgınında son durum, sağlık altyapımız ve hizmetlerimiz hakkında konuştuk. Verdiğim bilgiler gönlünü müsterih etti" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 09:43:00 - 2020-09-18 09:48:17
Karamollaoğlu, Fahrettin Koca'yı ziyaret etti! "Verdiğim bilgiler gönlünü müsterih etti"

Türkiye’nin sağlık faaliyetlerine destek vermek ve sorunlara çözüm üretmek yerine, vesayet mantığıyla hareket edip hükümete karşı kara propaganda yapmayı adet edinen, siyaset yaparak muhalefet partisi gibi iş yürüten Türk Tabipler Birliği (TTB) Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin yalan olduğunu iddia etti. Bu skandal iftiraya muhalefet partileri de destek verdi. Muhalefetin dirsek teması yaptığı müttefiki Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, tartışmaların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Koca, Karamollaoğlu’nun ziyaretine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler hakkında konuştuklarını vurgulayan Koca, “Verdiğim bilgiler gönlünü müsterih etti. Ziyareti için müteşekkirim” ifadesini kullandı.

Bakan Koca’nın paylaşımı şu şekilde:

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