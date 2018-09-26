0553 313 94 23

Karamollaoğlu: Erdoğan'ın açıklamalarına sevindik

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bu haftanın sevindirici gelişmelerinden birisi de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekonomiyle ilgili açıklamaları oldu. Kesinlikle artık israftan kaçınacaklarını ve yatırıma yöneleceklerini söylediler" diye konuştu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 13:00
Karamollaoğlu: Erdoğan'ın açıklamalarına sevindik

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın israftan kaçınılıp, yatırıma ağırlık verileceğine ilişkin açıklamalarını sevindirici bulduklarını belirterek, "Biz bu kararı sonuna kadar destekliyor, arkasında olduğumuzu belirtiyoruz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında sözlerine, yeni eğitim-öğretim dönemi dolayısıyla öğrencilere başarılar dileyerek başladı.

Eğitimde son 16 yılda 7 kez bakan, 8 kez de sistemin değiştiğini, bütün bu değişikliklerin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını belirten Karamollaoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eğitimle ilgili açıklamalarını ise umut verici bulduklarını ifade etti.

"GÖNÜL İSTERDİ Kİ..."

"Bu haftanın sevindirici gelişmelerinden biri de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekonomiyle ilgili açıklamaları oldu. Kesinlikle artık israftan kaçınacaklarını ve yatırıma yöneleceklerini söylediler." diyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Israrla üzerinde durduğumuz bir noktaya, Sayın Cumhurbaşkanı 'Artık başka çare kalmadı' diyerek vurgu yapmaya başladı. Biz demiştik. Aylardır israf ekonomisine son verilmesi ve üretime dönük yatırımlara ağırlık verilmesi gerektiğine vurgu yaptık, çağrıda bulunduk. Gönül isterdi ki bizim bu uyarılarımız kriz ortamına girilmeden önce dinlense ve anlaşılsaydı. Zararın neresinden dönülse kardır. Biz bu kararı sonuna kadar destekliyor, arkasında olduğumuzu belirtiyoruz."

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI İDDİASI

Karamollaoğlu, İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın, üçüncü havalimanı inşaatında çalışan işçilerle görüşmek istediğini ancak izin verilmediğini aktardı.

"ASKERİ İTTİFAK OLUŞTURULUYOR"

Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde askeri üs kurduğuna değinen Karamollaoğlu, "Buraya her türlü müdahaleye hazır askeri donanma yerleştiriliyor. İsrail, İngiltere, Fransa ve Yunanistan arasında askeri ittifak oluşturuluyor." dedi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 13:00
  1. İstanbul
  2. Temel Karamollaoğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avukat Yunus Can vefat etti!
    1. Avukat Yunus Can vefat etti!
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EURO 2024..
    3. Gürsel Tekin'den 'pahalı gömlek'..
    4. Milli Görüş'ün sadık neferi Yunus Can..
    5. Türkiye düşmanları toplandı!..
    6. Emniyet Genel Müdürü yeni projeyi..
    7. CHP'li belediyeler seçim çalışmalarına..
    8. Galatasaray aradığı golcüyü buldu! Tam..
    9. Siyonistler, Türk bayrağıyla çıldırıyor
    10. 15 Temmuz'da müezzine saldıranlar..
    11. İki devlet tek silah! Türkiye ve..
    12. Gaz yapan yiyecekler hangileridir?
    13. Bedelli askerlik mevzusu
    14. Yargıtay’ın Enis Berberoğlu kararı
    15. Erzurumspor'da Mehmet Özdilek bombası!
    16. ABD, Ortadoğu'dan çekiliyor mu? 3..
    17. Odatv’den kıble ve zemzem düşmanlığı
    18. Karamollaoğlu: Erdoğan'ın..
    19. Almanya'dan Suudi Arabistan itirafı!..
    20. Semerkand’dan Akit’e ziyaret
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Katar’dan dev hamle
    Katar’dan dev hamle