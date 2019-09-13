Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebinde bulundu. Külliye'deki görüşmede Karamollaoğlu ile Erdoğan arasındaki görüşmenin detaylarına yeniakit.com.tr ulaştı.13 Eylül 2019 Cuma 09:26
Sezai Erhan yeniakit Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu randevu talep ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yaklaşık 2 saatlik bir görüşme yaptı.
Biz anaların yanındayız
Alınan bilgilere göre; görüşme talebi SP’den geldi. Görüşmede Karamollaoğlu’nun Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde annelerin başlattığı oturma eyleminde annelerin yanında olduklarını Erdoğan’a belirttti.
Büyük kongreye davet etti
Karamollaoğlu, Suriye’de kurulması planlanan güvenli bölge tartışmalarını, HDP’li Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyım atanmasını, 13 Ekim’de yapılacak partisinin 7. Olağan Büyük Kongresini, ekonomik gidişatı ve Partisi'nin eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak hakkındaki davayı konuştuğu öne sürüldü.
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