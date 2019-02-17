0553 313 94 23

Karamollaoğlu: "Biz milletimizle ittifak yaptık"

Rize’de belediye başkan adaylarını tanıtan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçimlerde ittifak yapmayarak parti olarak tek başına girdiklerini dile getirdi.

17 Şubat 2019 Pazar 17:49
Karamollaoğlu: "Biz milletimizle ittifak yaptık"

Rize’de belediye başkan adaylarını tanıtan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçimlerde ittifak yapmayarak parti olarak tek başına girdiklerini dile getirdi.


Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde gerçekleşen aday tanıtım toplantısında konuşan Karamollaoğlu, “Türkiye’de seçime tek başına giren sadece Saadet Partisi’dir. Biz ittifak yapmadık. Biz milletimizle ittifak yaptık. Biz aday seçerken ‘dürüst başkan dürüst yönetim’ diyoruz. Adaylarımızı bu kriterlerle seçtik. Bütün belediye başkan adaylarımız oy artırmak için değil, seçime kazanmak için yarışacak” ifadelerini kullandı.


Genel Başkan Karamollaoğlu, her yerde Saadet Partisi’ne çok büyük ilginin olduğunu vurgulayarak, “Biz kimseye saldırarak siyaset yapmıyoruz. Onları rencide edecek kelimeler kullanmıyoruz. İktidarın kullandığı ifadeleri görünce ‘böyle devlet adamı olmaz’ diyorum. Şimdi kendilerinden olmayanları ‘hain’ ilan ediyorlar. Yarın aynı hakaretle sen karşılaşsan ne yapacaksın. ‘Ben hain değilim mi’ diyeceksiniz? Oyumuz artıyor. Saadet Partisi atağa geçti. Oylarımızda patlama olacak. Anketler bunu gösteriyor. Anketlerde oyumuz arttığı için oklarını bizim üzerimize doğrultuyorlar” dedi.


Saadet Partisi Rize il ve ilçe belediye başkan adayları ise şu şekilde oldu:


Rize: Muhammet Kaçar


Ardeşen: Sait Eksilmez


Çamlıhemşin: İbrahim Döner


Çayeli: Hamza Yılancı


Derepazarı: Beytullah Yılmaz


Fındıklı: Onur Öztürk


Güneysu: Vahdet Erdoğan


Hemşin: Abdulkadir Çelik


İkizdere: İlyas Taşkın


İyidere: Mustafa Aydın Kartal


Kalkandere: Mehmet Özdemir


Pazar: Hasan Taşkın

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 17:49
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Spor Toto 1. Lig
    1. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    2. TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var
    3. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    4. Rusya'ya çarpıcı teklif:..
    5. Saadet Partisi'nden anket açıklaması:..
    6. Adana'da minibüsün altına gizlenen 6..
    7. İçişleri Bakanı Soylu: ’’Bugün bu..
    8. TFF 2. LİG
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul-İzmir..
    10. Öldürülen köpeğin sahibi değil,..
    11. Başkan Taşçı: "Eğitime 10 milyon TL..
    12. Amed Sportif Faaliyetler’in kadın..
    13. Rehberliğin öncülerinden Hasan Tan..
    14. 2 gündür kayıp olan genç kızın cesedi..
    15. Başkan Togar: "Ustalık dönemimizde beş..
    16. Tekirdağ’da silah kaçakçılığı..
    17. Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası..
    18. Çalmaya çalıştığı otomobilde uyuya..
    19. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    20. Başkan Şahin: "Tek yumruk olalım"
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması