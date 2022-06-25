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Gündem Karamollaoğlu 'adaylık' kararını resmen açıkladı
Gündem

Karamollaoğlu 'adaylık' kararını resmen açıkladı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP işbirliği yapan CHP ve İyi Parti'nin peşine takılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili kararını resmen açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 15:16:00 - 2022-06-25 15:20:41
Karamollaoğlu 'adaylık' kararını resmen açıkladı

 yeniakit.com.tr 

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbirliği içerisindeki CHP ve İyi Parti'nin peşine takılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu açıklamalarda bulundu.

Gündemi meşgul eden "6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusuyla ilgili Karamollaoğlu kendi kararını resmen açıkladı.

“Altılı masanın gündeminde cumhurbaşkanı adayı ismi bugüne kadar hiç bulunmadı, hiç konuşmadık bu konuyu" diyen Temel Karamollaoğlu, "Konuşulan şu oldu; yeri geldiğinde adaylık konusu ittifakla karara bağlanmalı, mümkünse tek bir adayla seçime gidilmeli. Onun ötesinde hiçbir görüşme yok. Ben aday olmayı pek düşünmüyorum. Meral hanım, ‘Başbakanlığa talibim’ dedi. Bir isim üzerinde hiçbir müzakere yapılmadı. Bekleyip göreceğiz. Şimdiden bir spekülasyona sebep olacak ifadede bulunmak doğru olmaz” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

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Gözler yalan söylemez derler bu fotoğraftaki gözleri hiç beğenmedim

YILDIRIM BAHADIR

İÇİMİZDEKİ HAİNLERİ VE SOSUZLARI TANIMAK İÇİN İNGİLİZ MUHİPLER CEMİYETİNİ İYİ ANALİZ ETMEK LAZIM, HEM DÜNYALARI HEM AHİRETLERİ BAŞLARINA YIKILSIN, ARKADAN HANÇERLEYEN ARKADAN HANÇERLENSİN İNŞALLAH...İNGİLİZ AH İNGİLİZ NASIL DA YETİŞTİRMİŞSİN NASIL DA DEVŞİRMİŞSİN, LAWRANCES OF TURKİYE! ARKASINDAN GİDENLER DE MESUL GEREKÇELERİ NE OLURSA OLSUN FARKETMEZ, DİNİ MÜBİNİ İSLAMA GÖNÜL VEREN İNGİLİZ ANAHTARI KULLANIR MI!?
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