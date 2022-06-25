Karamollaoğlu 'adaylık' kararını resmen açıkladı

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10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbirliği içerisindeki CHP ve İyi Parti'nin peşine takılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu açıklamalarda bulundu.

Gündemi meşgul eden "6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusuyla ilgili Karamollaoğlu kendi kararını resmen açıkladı.

“Altılı masanın gündeminde cumhurbaşkanı adayı ismi bugüne kadar hiç bulunmadı, hiç konuşmadık bu konuyu" diyen Temel Karamollaoğlu, "Konuşulan şu oldu; yeri geldiğinde adaylık konusu ittifakla karara bağlanmalı, mümkünse tek bir adayla seçime gidilmeli. Onun ötesinde hiçbir görüşme yok. Ben aday olmayı pek düşünmüyorum. Meral hanım, ‘Başbakanlığa talibim’ dedi. Bir isim üzerinde hiçbir müzakere yapılmadı. Bekleyip göreceğiz. Şimdiden bir spekülasyona sebep olacak ifadede bulunmak doğru olmaz” ifadelerini kullandı.