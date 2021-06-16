Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, kendi bünyesinde bulunan hastaneye 2020 KPSS sınav türlerinden puan almış personel alımı yapacağını açıkladı. Yapılan duyuruda, 17 sözleşmeli personel alımının gerçekleştirileceği bildirildi. İşte merak edilen haberin detayları…

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi hemşire ve sağlık personel alımı ne zaman?

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi personel alım ilanına başvuru yapmak isteyen adayların, 30.06.2021 tarihine kadar, https://kmu.edu.tr web sayfasında duyurular bölümünden elektronik ortamda başvuru yapmaları gerekmektedir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi personel alım şartları nelerdir?

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lise mezunları için 2020 KPSSP94, ön lisans mezunları için 2020 KPSSP93 ve lisans mezunları için 2020 KPSSP3 puan türü esas alınacaktır.

4- Tecrübe istenen pozisyonlar için adaydan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin ( Kaşe ve ıslak imzalı onaylanmış veya barkotlu hizmet belgesi) taranarak sisteme yüklenmesi gerekecektir.

5-Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla htps://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkotlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir.

6-Yetki belgesi/sertifika istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyon için istenen belgelerin taranarak sisteme yüklenmesi gerekecektir.

7- Başvuracak adayların “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1. Maddesinin (b) fıkrasına eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum vekuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır