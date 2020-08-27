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Aktüel Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Aktüel

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 15:36:34 -
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda M.K, V.Ç, M.D. ve M.K'yı yakaladı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada, 2 bin 10 adet reçeteye tabi hap, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve 3 bin 410 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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