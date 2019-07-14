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Karaman’da Türk Devletleri Dil Kupası Judo Şampiyonası başladı

Karaman’da iki gün devam edecek Türk Devletleri Dil Kupası Judo Şampiyonası düzenlenen açılış töreni ile başladı.

14 Temmuz 2019 Pazar 12:08
Karaman’da Türk Devletleri Dil Kupası Judo Şampiyonası başladı

Karaman’da iki gün devam edecek Türk Devletleri Dil Kupası Judo Şampiyonası düzenlenen açılış töreni ile başladı.


Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo İl Temsilciliği faaliyet takviminde yer alan Türk Devletleri Dil Kupası Judo Şampiyonası düzenlenen açılış töreni ile başladı. Yunus Emre Spor Salonu’nda süper minikler, minikler, yıldızlar olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen şampiyonaya 2 ülke ve 15 ilden toplam 332 sporcu katılıyor.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “İlimizde geleneksel hale gelen ve bu yıl sekizincisini düzenlediğimiz Türk Devletleri Dil Kupası Judo Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda konuklarımızı ilimizde en iyi şekilde ağırlayarak güzel bir turnuvaya imza atmak istiyoruz. 2 gün devam edecek müsabakalarda mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.


Konuşmaların ardından Azerbaycan milli takım antrenörü Vugar Aleyev tarafından, günün anısına protokol üyelerine plaket takdim etti. Türk Devletleri Dil Kupası Judo Şampiyonası’nın açılış törenine, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Judo Federasyonu Genel Koordinatörü Mesut Kapan, Spor Şube Müdürü Mustafa Karadeniz, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 12:08
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