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Aktüel Karaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Karaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 19:16:00 -
Karaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İbrahim Çakal (65) yönetimindeki 42 K 0397 plakalı traktör, Ermenek-Sarıveliler kara yolunun 30'uncu kilometresi Serper mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile traktördeki eşi Fadime Çakal (63) yaralandı.

Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fadime Çakal, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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