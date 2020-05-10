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Aktüel

Karaman’da tekel bayisini kundaklayan kişi kaçamadan yakalandı

Karaman’da bir kişi kapısına benzin dökerek ateşe verdiği tekel bayisini kundaklamaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 00:20:10 -
Karaman’da tekel bayisini kundaklayan kişi kaçamadan yakalandı

Karaman’da bir kişi kapısına benzin dökerek ateşe verdiği tekel bayisini kundaklamaya çalıştı. Alevler belediye temizlik görevlileri tarafından dükkanın içine sıçramadan söndürülürken, zanlı bölgeden geçmekte olan trafik polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Dr. Aziz Tarhan Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.D. (24), isimli kişi 5 katlı binanın zemin katında bulunan tekel bayisinin kapısına yanında getirdiği pet şişedeki benzini dökerek ateşe verdi. Şahıs, olay yerinden yaya olarak uzaklaşmaya çalışırken, oradan geçmekte olan trafik polisi tarafından gözaltına alındı. Kundaklamaya çalıştığı tekel bayisi ise belediye temizlik görevlileri tarafından alevler iş yerine sıçramadan kısa sürede söndürüldü.



Olay yeri inceleme ekibi, şahsın yakalandığı sokakta yere attığı pet şişe ve kundaklamaya çalıştığı tekel bayisinde inceleme yaptı. Gözaltına alınan A.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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