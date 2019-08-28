Karaman’da tarihi hamamda yangın Karaman’da tarihi hamamın depo kısmında çıkan yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Karaman’da tarihi hamamın depo kısmında çıkan yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Topucak Mahallesi 79. Sokak’ta bulunan tarihi Yeni Hamam’da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tarihi hamamda kullanılmak üzere depoya konan yakacakların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Depodan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis hamam etrafında güvenlik tedbiri alırken, itfaiye yangına müdahale etti. İtfaiyenin yaptığı çalışma sonucu alevler hamama sıçramadan kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle hamamda küçük çaplı maddi hasar oluşurken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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