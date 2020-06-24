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Aktüel

Karaman'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 09:37:23 -
Karaman'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Dere köyü yakınlarında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mutlu Tekin ve Bülent Tankişi silahla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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