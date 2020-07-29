Karaman'da polis "besicileri bilgilendirmek için" sahte para ile kurbanlık aldı

KARAMAN (AA) - Karaman'da polis ekipleri, besicileri sahte para konusunda bilgilendirmek için sahte parayla kurbanlık satın aldı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, Üniversite Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında satış yapan besicileri sahte para konusunda bilgilendirmek ve dolandırıcılara karşı uyanık olmaları için "senaryo gereği" bazı besicilerle pazarlığa girdi.

Ekipler, anlaştıkları kurbanlık hayvan için kapora olarak, besicilere sahte 100 lira verdi.

Bazı besiciler sahte parayı anlarken, bazıları ise sahte parayı cebine koydu. Ekipler, daha sonra verdikleri paranın sahte olduğunu söyleyip, bu konuda besicileri hem bilgilendirdi hem de uyardı.

Besici İsmail Kara, gazetecilere, 20 senedir besicilik yaptığını söyleyerek sahte para konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

Bundan sonra her parayı kontrol ederek cebine koyacağını ifade eden Kara, "Malımızı satıyoruz ama en fazla 200 lira kar ediyoruz. Paraları mecbur kontrol etmemiz gerekiyor. Senede bir kez kurbanlık satıyoruz onda da sahte paraya denk gelirsek mahvoluruz." dedi.

Besici Emrullah Yılmaz da karşıdaki kişinin polis de olsa her zaman alınan paranın kontrol edilmesi gerektiğini kaydetti.



