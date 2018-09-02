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Karaman'da parkta oturanlara ateş açan 2 maganda tutuklandı

Karaman’da bir parkta oturan insanları silahla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

02 Eylül 2018 Pazar 18:34
Karaman'da parkta oturanlara ateş açan 2 maganda tutuklandı

Karaman'da parkta oturan vatandaşlara ateş eden 2 zanlı tutuklandı. 

Olayı gerçekleştirdikten sonra geldikleri otomobille kaçan C.A.Y. (19) ve H.A. (17) polisin çalışması sonucu olayda kullandıkları tüfekle birlikte yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan iki zanlı, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. İki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ÇOCUKLAR YARALANMIŞTI

Olay, iki gün önce saat 20.45 sıralarında Mumine Hatun Mahallesi’nde bulunan Avarlar Parkında meydana gelmişti. Parkta oturanların üzerine bir otomobilden av tüfeğiyle ateş açılmış, bankta oturan Ali K. (16), Faruk Ö. (20) ve Mustafa Y. (17) vücutlarının çeşitli bölgelerine isabet eden saçmalarla yaralanmıştı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 18:34
  1. Karaman
  2. şehir magandaları
  3. parkta oturanlara ateş ettiler
  4. tutuklandılar

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