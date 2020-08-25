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Aktüel Karaman'da Kovid-19 ile mücadelede denetim seferberliği
Aktüel

Karaman'da Kovid-19 ile mücadelede denetim seferberliği

Yeniakit Publisher
2020-08-25 00:06:54 -
Karaman'da Kovid-19 ile mücadelede denetim seferberliği

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında yürütülen dezenfektan çalışmalarını inceleyerek, kural ihlallerinde cezai yaptırımlarda taviz verilmeyeceğini bildirdi.

Vali Işık, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Türkmen Hacıhaliloğlu ile birlikte İsmet Paşa ve 1. İstasyon caddelerindeki esnafları ziyaret ederek, iş yerlerini dezenfekte ettirdi.

Vali Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda Türkiye genelinde olduğu gibi kentte de meydana gelen vaka sayısındaki artış nedeniyle valilik tarafından bugünden itibaren tam bir seferberlik ilan ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda valilik tarafından temin edilen dezenfektanlarla umumi açık yerleri ilaçladıkların dile getiren Işık, "Buna aralıksız olarak devam edeceğiz. İnşallah koronavirüsü kısa bir sürede Karaman’da istediğimiz seviyeye düşürerek yok edeceğiz" dedi.

Bugüne kadar düğün salonlarında yapılan denetimlerde hep uyarıcı şekilde davranıldığını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Tam olarak uyduklarını söylemek mümkün değil. Ancak bundan sonra cezai yaptırımlara da artık taviz vermeden başlayacağız. En kısa sürede onlara da bir çeki düzen vermeyi amaçlıyoruz. Yarından itibaren de bir dizi tedbirlerde alacağız. Düğünlerle ilgili olarak nikah tipine dönüş belki olabilir. Çünkü koronavirüs toplu yerlerde bulaşıyor. Özellikle düğünler ve kafelerde sıkı önlemler almazsak biz bunun önüne geçemeyiz."

Vali Işık, denetimler esnasında İsmet Paşa Caddesinde sigara içme yasağı olmasına rağmen sigara içen bir şahsa cezai işlem uygulanması talimatını verdi.

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