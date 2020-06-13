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Yerel

Karaman'da korkunç olay! 180 metre boyunca sürüklenen Afgan çobanın cesedi su kuyusunda bulundu

Karaman'da koyunları otlatmak için Çoğlu köyünden ayrılan Afgan uyruklu çobanın cesedi su kuyusunda bulundu. Jandarmanın yaptığı incelemede, çobanın yol kenarından kuyuya kadar 180 metre sürüklendiği tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 14:47:00 -
Karaman'da korkunç olay! 180 metre boyunca sürüklenen Afgan çobanın cesedi su kuyusunda bulundu

Karaman'da dün kayıp ihbarı yapılan Afganistan uyruklu çoban, su kuyusunda ölü bulundu. Jandarma, Afgan çobanın tarlada sürüklenip öldürüldükten sonra kuyuya atıldığı üzerinde duruyor.

Cesedi su kuyusunda bulundu

Karaman'da soyadı bilinmeyen Halil isimli Afganistan uyruklu çoban, dün, Nuri Çelebi'ye ait koyunları otlatmak için Çoğlu köyünden ayrıldı. Çoban akşam eve dönmeyince, Çelebi jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yaptığı aramada sürü bulundu, ancak çobana ulaşılamadı.

Dün gece ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatıldı. Bugün koyunlarını kendisi otlatmak zorunda kalan Nuri Çelebi, uzun zamandır kullanılmayan su kuyusunda Afganistan uyruklu çobanın cesedini buldu.

Boğuşma izleri belirlendi

Çelebi'nin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarmanın yaptığı incelemede, çobanın yol kenarından kuyuya kadar 180 metre sürüklendiğini tespit etti. Çobanı atıldığı kuyudan çıkarmak üzere bölgeye AFAD ekipleri ve iş makinesi istendi. İş makinesi ile kuyunun büyük bir bölümünü kapatan kaya parçası kaldırıldı, AFAD ekiplerince 4 metrelik kuyudan çobanın cesedi çıkarıldı.

Ceset üzerinde yapılan incelemede herhangi bir yaraya rastlanılamazken, boğuşma izlerinin olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Afganistan uyruklu çobanın cansız bedeni, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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