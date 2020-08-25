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Aktüel Karaman'da kaçak avcılara 43 bin 701 lira ceza uygulandı
Aktüel

Karaman'da kaçak avcılara 43 bin 701 lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 10:58:18 -
Karaman'da kaçak avcılara 43 bin 701 lira ceza uygulandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da kaçak av yaparken yakalanan 13 kişiye toplam 43 bin 701 lira ceza verildiği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şubesinden yapılan açıklamada, 22-23 Ağustos tarihlerindeki denetimlerde Sarıveliler ve Ayrancı ilçelerinde 13 kişinin usulsüz av gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Bu kişilere toplam 43 bin 701 lira para cezası uygulandığı ve denetimlerin aralıksız süreceği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sarıveliler ilçesinde 1 otomobil ve 1 motosiklet, Ayrancı ilçesinde ise 1 pikap olmak üzere 3 motorlu araca, 2 av tüfeğine el konulmuştur. Gece araçların ve projektörlerin ışıklarından faydalanarak usulsüz yaban tavşanı vurmaya çalışan kişiler için av koruma ve jandarma ekipleri kontrol faaliyetlerini zaman ve mekan sınırı olmaksızın yoğun şekilde devam ettirmektedir."

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