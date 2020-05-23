  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TBMM TV Taner Akkuş’a plaket verdi

Ali Erbaş'tan 'bayram namazı' açıklaması

Kadınlar adetliyken (hayız halinde) arefe günü ihlas suresini okuyabilir mi?

Camiler ne zaman ibadete açılıyor, süreçte nelere dikkat edilecek?

YHT seferleri ne zaman başlıyor? Yüksek Hızlı Tren yolculuk bileti nasıl alınır?
için kalan
Aktüel

Karaman’da iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Karaman’da uyuşturucu ve yeşil reçeteye tabi hapların ticaretini yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 17:31:25 -
Karaman’da iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Karaman’da uyuşturucu ve yeşil reçeteye tabi hapların ticaretini yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeşil reçeteye tabi hapların ticaretini yaptıkları ileri sürülen T.B., C.B. ve D.A. isimli kişileri düzenlediği çalışma ile yakaladı. Şahısların üzerlerinde ve evlerinde arama yapan ekipler, çeşitli isimlerde 335 adet hap ele geçirildi.


Diğer operasyonda ise, polis ekipleri Y.K. isimli şahsın şehir dışından Karaman’a uyuşturucu madde getirip satacağı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu Y.K. şehir girişinde yapılan operasyonla yakalandı. Şahsın üzerinde arama yapan polis, paket halinde 8 gram metamfetamin, 2 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 395 lira para ele geçirdi.


Her iki olayında şüphelisi 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı