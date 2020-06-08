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Aktüel

Karaman’da hurdalıkta çıkan yangında 3 araç zarar gördü

Karaman’da hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürülürken, yangında 1 kamyonet ile 2 minibüs kısmi zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:37:06 -
Karaman’da hurdalıkta çıkan yangında 3 araç zarar gördü

Karaman’da hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürülürken, yangında 1 kamyonet ile 2 minibüs kısmi zarar gördü.


Yangın, Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir hurdalıkta çıktı. Alınan bilgiye göre, hurdalıktaki araçlardan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale ederek söndürdü. Yangında 1 kamyonet ile 2 minibüs kısmi olarak zarar gördü. Yangının hurda aracın elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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