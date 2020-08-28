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Aktüel Karaman'da çekici ile servis otobüsü çarpıştı: 11 yaralı
Aktüel

Karaman'da çekici ile servis otobüsü çarpıştı: 11 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 20:59:19 -
Karaman'da çekici ile servis otobüsü çarpıştı: 11 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman’da işçileri taşıyan servis otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Tuncer Aşan yönetimindeki 20 ACM 709 plakalı servis otobüsü, Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de, Mehmet Cuma Doğan idaresindeki 61 K 22222 plakalı çekici ile çarpıştı.

Kazada, otobüste bulunan 11 kişi yaralandı. Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürdü Ayhan Taş da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

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