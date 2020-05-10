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Aktüel

Karaman'da bir iş yerini kundaklamak isteyen zanlı polis ekiplerince yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 01:18:42 -
Karaman'da bir iş yerini kundaklamak isteyen zanlı polis ekiplerince yakalandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir iş yerini benzin dökerek kundaklamak isteyen zanlı, polis ekiplerinin fark etmesi sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre A.D (24), Hamidiye Mahallesi Dr. Aziz Tarhan Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin kapısını yanında getirdiği pet şişedeki benzini dökerek ateşe verdi.

Daha sonra şüpheli hızla olay yerinden kaçmaya çalışırken, o sırada bölgede devriye görevi yapan trafik polisleri tarafından 276. sokakta yakalanarak gözaltına alındı.

A.D'nin kundaklamaya çalıştığı iş yerindeki alevler, belediye temizlik görevlileri tarafından başka yerlere sıçramadan söndürüldü.

Karaman Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekibi, zanlının yakalandığı sokak ve iş yerinde inceleme yaptı.

A.D, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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