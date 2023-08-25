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Yerel Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü
Yerel

Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2023-08-25 15:52:00 -
Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Karaman’da çıkan kavgada bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karaman’da çıkan kavgada bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Zengen köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.R. (38) ile Resul Kılıç (31) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine A.R., bıçakla Resul Kılıç'ı yaraladı. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kılıç, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm çabalarına karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra cinayet zanlısı A.R., jandarma tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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