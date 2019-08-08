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Karaman’da 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Karaman’da otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:36
Karaman’da 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Karaman’da otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Kaza, Karaman-Ereğli karayolunun 6’ncı kilometresinde, Bahçelievler Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşağa yaklaştığı sırada sağ şeritten sol şeride geçmek isteyen Yüksel K. yönetimindeki 70 FF 281 plakalı motosiklete arkadan gelen Yusuf B. idaresindeki 42 ESC 13 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan Fatma Semra Ç., yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaşanan kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:36
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