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Spor Karaman, yeniden Kayseri'de
Spor

Karaman, yeniden Kayseri'de

Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Yukatel Kayserispor, 2004-05 ve 2018-19 sezonunda takımı çalıştıran Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 12:18:00 -
Karaman, yeniden Kayseri'de

Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Yukatel Kayserispor, 2004-05 ve 2018-19 sezonunda takımı çalıştıran Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Altay’a 3-0 mağlup olan Yukatel Kayserispor’da teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrılmıştı. Yeni teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-kırmızılı ekipte Hikmet Karaman’ın adı ön plana çıkıyordu. Tecrübeli teknik adamla bir süredir görüşme halinde olan sarı-kırmızılı yöneticiler, aradaki pürüzleri kaldırdı ve Karaman ile anlaşmaya vardı.  

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