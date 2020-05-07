Karaman Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor

Karaman Belediyesi, bir yandan Covid-19 salgınıyla mücadele ederken diğer yandan da şehrin muhtelif bölgelerinde saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karaman Belediyesinden yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilerek, "Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesinde yol genişletme ve asfalt çalışması, Hisar Mahallesi 452 Sokakta yol genişletme, asfalt ve kaldırım çalışması, Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesinde sıcak asfalt çalışması, Larende Mahallesinde kaldırım çalışması, Siyahser Mahallesinde yol ve kaldırım çalışması, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde kaldırım çalışması, Zembilli Mahallesinde yol ve kaldırım çalışması devam etmektedir. Bundan sonra da çalışmaların ihtiyaç duyulan bölgelerde belirli bir plan çerçevesinde devam edilecek” denildi.