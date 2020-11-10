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Ekonomi Karali’den depremzedelere çay ve çorba yardımı
Ekonomi

Karali’den depremzedelere çay ve çorba yardımı

Karali Çay, depremin vurduğu İzmir’e yardım eli uzatıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 18:54:00 -
Karali’den depremzedelere çay ve çorba yardımı

Şirket, afet bölgesinde çay ve çorba dağıtımı yapıyor. Karali Çay Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karali, depremzedelere destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. İzmir’de önemli çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Karali, “Arkadaşlarımız, haberi almalarının ardından olay yerine intikal ettiler. Görevlilerle görüşüp bir stant açarak depremzedelere çay ile çorba ikram etmeye başladılar” dedi.

Seferber olduk

Günde bin 500 çay dağıttıklarını aktaran Karali, “Çorbayı da bir lokantadan getirip hem afet mağdurlarına hem de orada görev yapan -polislere, doktorlara, hemşirelere- yetkililere sunuyoruz” diye konuştu. “Hayat normale dönene kadar İzmirlilerin yanındayız” ifadesini kullanan Karali, “Yüreklerimizi dağlayan 6.6’lık depremden zarar görenler için seferber olmuş durumdayız” şeklinde konuştu.

Kayıtsız kalamıyoruz

Duyarlı bir şirket olduklarının; yardım derneklerine ürün verdiklerinin de altını çizen Karali, “Elim olaylara karşı kayıtsız kalmıyoruz. Sorunların, sıkıntıların aşılması ya da atlatılması için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz. Yerli ve milli meselelerde ise hassasız. Ülkemizin büyümesi için gerekli her adımı atıyoruz” diye ekledi.

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