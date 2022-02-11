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Kadın - Aile Karalahana çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Karalahana çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Kara lahana çorbası Karadeniz'in en sevilen çorbalarındandır. İşte kolay Karalahana çorbası tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-02-11 19:38:00 - 2022-02-11 19:41:54
Karalahana çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Karalahana çorbası tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 1 demet kara lahana 
  • 2 adet soğan
  • 1 çay bardağı mısır yarması
  • 1 su bardağı kuru fasulye
  • 1 kaşık tereyağı
  • Yarım fincan zeytinyağı
  • 1 su bardağı mısır unu
  • Acı biber

Kara lahana çorbası tarifi nasıl yapılır?

Kara lahanaları iyice yıkayın ve suyunu süzdürün. Ardından ince ince doğrayın. Bir tencerede su kaynatın ve içine doğradığınız lahanaları atın. Yarma ve kuru fasulyeleri ayrı birer tencerede haşlayın. Haşlanmış yarma ve fasulyeleri de lahanayı koyduğunuz tencereye ilave edin. Biraz pişince çorbayı karıştırarak mısır ununun tamamını ilave edin. Diğer yandan bir tavada yağ ile incecik doğradığınız soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Kavrulan soğana acı biberi de ilave edin ve kaynayan çorbanın içine ekleyin. Son olarak yeteri kadar tuzu da ekleyin. Çorbanız hazır. Afiyet olsun.

 

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