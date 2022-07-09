Karakuş tatlısı tarifi nasıl yapılır? Karakuş tatlısı nerenin tatlısı?

Karakuş tatlısı nerenin tatlısı?

Adana'nın yöresel lezzetlerinden biri olan karakuş tatlısı, hamur ve şerbet ile hazırlanır.

Karakuş Tatlısı Malzemeleri

1 adet yumurta

yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı soğuk su

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çimdik tuz

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı sirke

4,5-5 su bardağı beyaz un

Şerbeti için; 2,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

5-6 damla limon suyu

açmak için 1 su bardağı buğday nişastası

Kızartmak için 1 su bardağı sıvı yağ

üstü için 1 kase ceviz içi

Karakuş Tatlısı Nasıl Yapılır?

Bir tencereye su ve şekeri alıp karıştırıyoruz. Şeker eriyip hafif yoğunlaşmaya başlayan şerbete limon damlatıyoruz. Soğutuyoruz. Hamur malzemelerini derin bir kaseye koyuyoruz. Yumurta, sıvı yağ, su, toz şeker, tuz, sirke, vanilya, kabartma tozunu koyuyoruz. Unu azar azar ilave ederek yoğuruyoruz.

Kulak memesi yumuşaklığından biraz daha sert bir hamur elde etmelisiniz. Hamuru 4 eşit parçaya ayırıyoruz. 1 tanesini ayırıyoruz. Tezgaha hafif un serpip oklavayla incecik olacak şekilde açıyoruz.

Açtığımız hamurun üzerine nişasta serpiyoruz bolca. Uçtan başlayarak rulo yapıyoruz. 1 parmaktan biraz daha kalın olacak şekidle bıçakla dilimliyoruz.

Oklavayı alıyoruz dilimlediğimiz hamuru dik şekilde tutup üstüne bastırıp açıyoruz. Aşağıda fotoğrafla ya da videoya bakarak daha net anlayabilirsiniz. Avcunuzun içinden birazcık daha küçük olacak şekilde açıyoruz. Zaten açtığınızda kat yerlerini göreceksiniz.

Sıvı yağ döktüğümüz tavayı ısıtıyoruz, orta hararetli açıyoruz ocağı ve kızan yağa açtığımız tatlıları koyuyoruz. Çatalla yanlardan sıkarak kat yerleri ortaya çıkana kadar ara ara dokunarak tatlının iki tarafınıda kızartıyoruz.

Soğuyan şerbetin içine kızaran tatlıları süzgeçle alıp şerbete atıyoruz. 1-2 defa çevirip şerbeti çektirip hemen servis tabağına alın. Çok tutarsanız şerbet tatlının çıtırlığını alır.

Tüm tatlılar için aynını yapıyoruz İri parçalar halindeki cevizleri tatlının üzerine serpiyoruz. Afiyet bal olsun.