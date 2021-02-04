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Gündem Karaktersizlikte zirve: 'Şeyma'ya şahidiz'
Gündem

Karaktersizlikte zirve: 'Şeyma'ya şahidiz'

Boğaziçi provokatörleri, polis şiddetine uğradığını ve emniyet güçlerinin açılan saçlarını kapatmasına bile izin vermediği yalanını ortaya atan provokatör Şeyma Altundal için video çekti.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 22:10:00 -

Boğaziçi Üniversitesi provokatörlerinden öğrenci görünümlü Şeyma Altundal, önceki gün katıldığı eylemde emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Serbest kaldıktan sonra ise Müslümanların kutsalı 'başörtüsü'nü de öne sürerek emniyet güçlerine şu iftirayı attı: "Yerlerde sürüklediler. Başörtüm açıldı, ters kelepçe yapıldı, başörtümü takmama izin vermediler. Polis 'Ben örteceğim senin başını. Eğ başını görürsün sen' dedi."

Gözaltına alınırken elleri cebinde yürüyor

Altundal adlı provokatörün yalanı çok geçmeden ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü genç kadının gözaltına alınırken kaydedilmiş güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı. Görüntülerde, 'Beni yerlerde sürüklediler' diyen kadın, polis memurunun yanında araca elleri cebinde gidiyordu. Olması gerektiği gibi onu gözaltına alan da kadın bir emniyet görevlisiydi.

Karaktersizlikte zirve!

İstanbul Adalet Sarayı önünde video kaydeden diğer Boğaziçi Üniversitesi provokatörleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün gerçek görüntüleri yayımlamasına rağmen 'Şeyma'ya şahidiz. Polis şiddetine maruz kalıyoruz' yalanını söylemeye devam etti.

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Yorumlar

fevzi

müslüman kisvesinde tek gözlü mahluklardan fetö gibi
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Konya

Allahım bu sapkinlardan sana sıgınırım bunların belalarını sen ver
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