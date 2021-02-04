Karaktersizlikte zirve: 'Şeyma'ya şahidiz'

Boğaziçi Üniversitesi provokatörlerinden öğrenci görünümlü Şeyma Altundal, önceki gün katıldığı eylemde emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Serbest kaldıktan sonra ise Müslümanların kutsalı 'başörtüsü'nü de öne sürerek emniyet güçlerine şu iftirayı attı: "Yerlerde sürüklediler. Başörtüm açıldı, ters kelepçe yapıldı, başörtümü takmama izin vermediler. Polis 'Ben örteceğim senin başını. Eğ başını görürsün sen' dedi."

Gözaltına alınırken elleri cebinde yürüyor

Altundal adlı provokatörün yalanı çok geçmeden ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü genç kadının gözaltına alınırken kaydedilmiş güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı. Görüntülerde, 'Beni yerlerde sürüklediler' diyen kadın, polis memurunun yanında araca elleri cebinde gidiyordu. Olması gerektiği gibi onu gözaltına alan da kadın bir emniyet görevlisiydi.

Karaktersizlikte zirve!

İstanbul Adalet Sarayı önünde video kaydeden diğer Boğaziçi Üniversitesi provokatörleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün gerçek görüntüleri yayımlamasına rağmen 'Şeyma'ya şahidiz. Polis şiddetine maruz kalıyoruz' yalanını söylemeye devam etti.