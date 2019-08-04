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Karakoyunlu Mahallesine kentsel dönüşüm müjdesi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sabahın erken saatlerinde ziyaret ettiği Karakoyunlu mahallesinde vatandaşlara, kentsel dönüşüm ve yeşil alan noktasında müjde verdi.

04 Ağustos 2019 Pazar 16:40
Karakoyunlu Mahallesine kentsel dönüşüm müjdesi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sabahın erken saatlerinde ziyaret ettiği Karakoyunlu mahallesinde vatandaşlara, kentsel dönüşüm ve yeşil alan noktasında müjde verdi.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin hale getirdiği saha ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte Eyyübiye’yi sokak sokak gezen Başkan Kuş, son olarak gittiği Karakoyunlu Mahallesinde vatandaşlara kentsel dönüşüm ve yeşil alan müjdesi verdi. Mahalle Muhtarı Bozan Demir’le birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret eden ve talepleri dinleyen Başkan Kuş, mahallede yapılması gereken kentsel dönüşüm için büyükşehir ile birlikte koordineli bir çalışma yürüteceklerini belirtti. Vatandaşların yeşil alan ve park talebinin de çözülmesi için istimlak noktasında girişimde bulunacaklarını belirten Başkan Kuş, “ Muhtarımızın koordinesinde istimlak edilecek alanlarla ilgili çalışma başlattık. İnşallah kısa süre içinde vatandaşlarımızın dinleyip vakit geçirebilecekleri sosyal alanı mahallemize kazandıracağız” dedi.


Sabahın erken saatlerinde Karakoyunlu Mahallesinde vatandaşlarla buluştuklarını söyleyen Kuş,” Sağ olsun muhtarımız bizi karşıladı. Mahallemizi sokak sokak gezdik, esnafımız ve vatandaşlarımız ile dertleşerek sıkıntılarını dinledik. Karakoyunlu Mahallemizin çok ciddi sıkıntıları var. Kentsel dönüşüm kapsamına alınmış bir bölge. Ne evlerin yeniden yapılmasına izin veriliyor ne de kentsel dönüşüm başlamış. İnşallah bugünden itibaren Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte istişarelerde bulunup, kentsel dönüşümü yapma adına hızlı adımlar atacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız eminim bu konuya ciddi manada yardımcı olacaktır. İnşallah kentsel dönüşümü de başlatıp vatandaşlarımızı rahata kavuşturacağız. Karakoyunlu Mahallemizde çocuklarımızın vakit geçirebileceği ciddi bir alanları ve sosyal parkları yok. Muhtarımız burada birkaç ev üzerinden çalışma yapacak ve gerekirse buradan birkaç evi istimlak edip yaşlılarımıza ve çocuklarımıza park alanı kazandıracağız “diye konuştu.


Karakoyunlu Mahalle Muhtarı Bozan Demir de Başkan Kuş’a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek,” Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizleri aradı,muhtarım mahallemizin sorunlarını dinlemek için yanınıza geliyoruz elimizden ne gerekirse yapmak için gelip yerinde inceleme yapacağız dedi. Sağ olsunlar gelip mahallemizdeki sorunları yerinde inceledi ve vatandaşlarımızın dertlerini dinledi, çözüm için elinden geleni yapacağımızdan şüphemiz yok “şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 16:40
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