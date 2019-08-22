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Karaköprü’ye bir semt pazarı daha

Karaköprü Belediyesi’nin Akpiyar Mahallesine kazandırdığı semt pazarının açılışı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tarafından gerçekleştirilerek hizmete sunuldu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:39
Karaköprü’ye bir semt pazarı daha

Karaköprü Belediyesi’nin Akpiyar Mahallesine kazandırdığı semt pazarının açılışı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tarafından gerçekleştirilerek hizmete sunuldu.


Karaköprü Belediyesi vatandaşların taleplerini karşılamak için ilçeye yeni hizmetler kazandırmaya devam ediyor. Akpiyar Mahallesinde vatandaşların semt pazarı talebi üzerine Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla mahalleye yeni semt pazarı kazandırıldı.


Yapımı tamamlanan ve çarşamba günleri hizmet verecek olan semt pazarının açılışını Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli gerçekleştirerek vatandaşların hizmetine sundu. Açılışta Başkan Baydilli’nin yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Akpiyar Mahalle Muhtarı, Karaköprü Pazarcılar Dernek Başkanı ve vatandaşlar hazır bulundu.


Açılışta bir konuşma yapan Baydilli, Karaköprü Belediyesi olarak vatandaşların taleplerine kulak vererek ilçeye hizmete devam ettiklerini dile getirdi. Baydilli şöyle konuştu:


"Karaköprü ilçemizi daha güzel bir hale getirmek için tüm ekiplerimizle birlikte koşturup mücadele ediyoruz. Akpiyar mahallemizde vatandaşlarımızın bizden semt pazarı talebi vardı. Biz de bu pazarın yapımını tamamladık ve bugün hizmete açıyoruz. Ben bu semt pazarımızın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Karaköprümüze hizmetin en iyisini getirmek için çalışmaya devam edeceğiz."


Baydilli pazar açılışının ardından pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinlerken, pazar esnafına etiket hediye edip tezgahlarda etiket bulundurmaları konusunda uyardı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:39
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