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Karaköprü’de gençler yuvada kaldı

TFF 3.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:57
Karaköprü’de gençler yuvada kaldı

TFF 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor, genç futbolcuları Vedat Yeşilkaya ve Ali Sabuncu ile sözleşme yenileyerek kadroda tuttu.


Karbel Karaköprü Belediyespor yeni sezon kadro planlamasında iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı siyahlı ekip iç transferde genç futbolcuları Vedat Yeşilkaya ve Ali Sabuncu ile sözleşme yeniledi.


Takımın altyapısından yetişen 19 yaşındaki Vedat Yeşilkaya Karaköprü Belediyespor ile BAL liginde şampiyonluk yaşarken, 23 yaşındaki Ali Sabuncu da 2 yıldır takımda forma giyiyor. Sabuncu geçen yıl 20 maçta takımın formasını giyerken performansıyla dikkat çekti.


Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ve yönetim kurulu transfer çalışmalarını titizlikle sürdürürken, ihtiyaçlar dahilinde gerekli mevkilere yeni transferler yapmak istediklerini aktardı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:57
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