Karaköprü kırsalında yol sorunu çözülüyor

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerdeki yollara stabilize malzeme serimi çalışması yaparak ulaşımı rahatlatmaya çalışıyor.

Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü Belediyesi rutin çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Türkmen kırsal mahallesinde yaptığı stabilize malzeme serimi çalışmasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

ilçe merkezinde sürdürdükleri rutin çalışmaları kırsal mahallelerde de devam ettiklerini belirten Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli şöyle konuştu: "Karaköprü’müzün her köşesinde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet götürmeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz mahallelerde gerekli incelemeleri yaparak bozulan yollarda stabilize malzeme serimi gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bozulan yollarımızın tamamında program dahilinde çalışma yapacağız. Biz vatandaşlarımıza hizmet etmek için durmadan yorulmadan çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz”

Hizmetlerinden dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür eden Türkmen Kırsal Mahalle sakinleri "Bu yıl aşırı yağan yağmurlardan dolayı köy içindeki yolların bozulduğundan dolayı sıkıntı yaşadıklarını Kırsal Müdürlüğüne bağlı ekipler köy içindeki yollarda stabilize malzeme serimi yaparak yolları onardıklarını ifade ederek çalışmalardan dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve ekibine teşekkür ettiler.

Karaköprü Belediyesi kırsal hizmetler ekipleri kırsal mahalle ve mezrada stabilize malzeme serimi çalışmasını sürdüreceği öğrenildi.