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Yerel

Karaköprü kırsalında çöl varanı görüldü

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan çöl varanı görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 16:09:10 -
Karaköprü kırsalında çöl varanı görüldü

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan çöl varanı görüldü.


Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi kırsalında vatandaşlar, tarlada nesli tükenme tehlikesi yaşadığı için koruma altına alınan çöl varanı gördü. Çöl varanını gören vatandaşlar, durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, çöl varanını kayıt altına aldıktan sonra güvenli bir bölgeye gitmesini sağladı.

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