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Karaköprü Belediyespor’dan savunmaya takviye

TFF 3.

16 Temmuz 2019 Salı 13:35
Karaköprü Belediyespor’dan savunmaya takviye

TFF 3. Lig ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken savunma bölgesine 2 stoper takviyesi yaptı.


TFF 3. Ligde iddalı bir kadroyla sezona başlamak isteyen Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ve yönetim kurulu üyeleri transfer için yoğun mesai harcarken, iddialı bir kadro oluşturmak için nokta transfer yapılması hedefleniyor.Karaköprü ekibi savunma bölgesini sağlamlaştırmak için iki tane stoper takviyesi yaptı. Geçen sezonu Kozan Belediyespor’da geçiren 25 yaşındaki Fikret Sevilgen ile Artvin Hopaspor’dan 24 yaşındaki Bilal Hallaçlar’ı kadrosuna kattı.


Antalyaspor alt yapısından yetişen Fikret Sevilgen TFF 3. Lig’de 121 maça çıkarken, Bilal Hallaçlar da TFF 1. Ligde 6, TFF 2. Ligde 13 ve TFF 3. Ligde 51 karşılaşmada forma giydi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:35
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