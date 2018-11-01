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Karakol imzasının bittiği gün 3 kızı yine taciz etmiş

İzmit'te, 'cinsel taciz'den tutukluyken, adli kontrol şartıyla serbest kalanve lise öğrencisi 3 kız çocuğunu taciz ederek tekrar gözaltına alınan Alişan Özdemir'in karakola giderek, imza atmasının bittiği gün yine aynı suçu işlediği belirlendi.

01 Kasım 2018 Perşembe 17:19
Karakol imzasının bittiği gün 3 kızı yine taciz etmiş

Olay, İzmit'in Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ç.K. (32), D.O. (15) isimli kız çocuğunun halk otobüsünde tacize uğradığı iddiasında bulundu. Annenin şikayetinin ardından bazı aileler de polise giderek, şikayette bulundu. İzmit Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptığı incelemelerin ardından İzmit ile Tavşantepe Mahallesi arasındaki hatta çalıştırılan halk otobüsünde 3 kız çocuğunu taciz eden Alişan Özdemir'i yakaladı. Özdemir'in fotoğrafı, lise öğrencilerine gösterildi. Öğrencilerin teşhisinin ardından gözaltına alınan Alişan Özdemir'in ifadesi alındı.

'Cinsel taciz' suçundan daha önce tutuklanan, bir süre önce de adli kontrol şartıyla serbest kaldığı belirlenen Alişan Özdemir'in karakola giderek, imza atmasının bittiği gün yine aynı suçu işlediği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alişan Özdemir, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 17:19
  1. İzmit
  2. Alişan Özdemir
  3. cinsel taciz

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