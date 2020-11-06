Karakaş: 200’e yakın bizimle ilgili start-up’ı inceledik

Mobilite ekosistemi içerisinde startup’larla ilgili bakış açısının tamamıyla değişmesi gerektiğini dile getiren Karakaş, Türkiye’deki start-up’ların hepsiyle çalışmalarının mümkün olmadığını ancak bu konuya büyük önem verdiklerini belirtti. Karakaş, şunları kaydetti: “Biz 200’e yakın bizimle ilgili start-up’ı inceledik. 150’den fazlasıyla görüştük ve bunların içerisinden ilk etapta 50 kadarını bizimle ilgili olarak karşılıklı değer yaratabileceğimiz partner olarak belirledik ve onların önemli bir kısmıyla da görüşmelerimize başladık. Yani biz daha otomobilimizin o mekanik aksamlarını tasarladığımız gibi aynı şekilde mobilite ekosistemi etrafında oluşacak olan yeni iş modelleri için ihtiyaç duyduğumuz partnerlerimizi de tasarlamaya devam ediyoruz.”