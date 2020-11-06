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Ekonomi Karakaş: 200’e yakın bizimle ilgili start-up’ı inceledik
Ekonomi

Karakaş: 200’e yakın bizimle ilgili start-up’ı inceledik

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, online olarak gerçekleştirilen İstanbul Tech Week 2020 etkinliği kapsamında düzenlenen “Türkiye’nin Otomotiv Yolculuğu” konulu panelde yaptığı konuşmada, mobilite kavramını ve TOGG’un mobilite vizyonunu değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 20:16:00 -
Karakaş: 200’e yakın bizimle ilgili start-up’ı inceledik

Mobilite ekosistemi içerisinde startup’larla ilgili bakış açısının tamamıyla değişmesi gerektiğini dile getiren Karakaş, Türkiye’deki start-up’ların hepsiyle çalışmalarının mümkün olmadığını ancak bu konuya büyük önem verdiklerini belirtti. Karakaş, şunları kaydetti: “Biz 200’e yakın bizimle ilgili start-up’ı inceledik. 150’den fazlasıyla görüştük ve bunların içerisinden ilk etapta 50 kadarını bizimle ilgili olarak karşılıklı değer yaratabileceğimiz partner olarak belirledik ve onların önemli bir kısmıyla da görüşmelerimize başladık. Yani biz daha otomobilimizin o mekanik aksamlarını tasarladığımız gibi aynı şekilde mobilite ekosistemi etrafında oluşacak olan yeni iş modelleri için ihtiyaç duyduğumuz partnerlerimizi de tasarlamaya devam ediyoruz.”

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