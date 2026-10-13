  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kemik kırma ve cinsel taciz! Yahudi medyası: Binlerce Filistinli, İsrail'in işkence kamplarında tutuluyor AK Partili Cemil Tugay'dan İzmir'e müjde! Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! 25 kişi gözaltına alındı Küba'da sosyalizmin sonu: Ülkeyi yabancı yatırımlara açmak için... İpler geriliyor: Fransa'dan, Rus gemisine operasyon! 13 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi 13 Ekim 1937: Ahmet Cevat'ın vefatı (Azerbaycan’ın İstiklal Şairi) Türkiye ile yakınlaşan Paşinyan o ülkeye sert çıkıştı! 'İlişkilerimiz artık eskisi gibi olamaz' Hürmüz’de dört gemiye şüpheli saldırı: Üç tanker ve bir konteyner gemisi vuruldu Siyonistler düşmanlığı körüklüyor! İniş izni vermediler
Spor Karakartal Hoffenheim’a konuk olacak: Kritik deplasmana Belçikalı hakem
Spor

Karakartal Hoffenheim’a konuk olacak: Kritik deplasmana Belçikalı hakem

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Karakartal Hoffenheim’a konuk olacak: Kritik deplasmana Belçikalı hakem

UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Beşiktaş’ın, deplasmanda Alman ekibi TSG Hoffenheim ile oynayacağı karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu’ndan Lawrence Visser yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Beşiktaş’ın, deplasmanda Alman ekibi TSG Hoffenheim ile oynayacağı karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu’ndan Lawrence Visser yönetecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Almanya Bundesliga takımı TSG Hoffenheim’a konuk olacak. 15 Ekim Perşembe akşamı Rhein-Neckar-Arena’da oynanacak ve TSİ 22.00’de başlayacak müsabakada Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak. Visser’in yardımcılıklarını Ruben Wyns ile Michele Seeldraeyers yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kevin Van Damme olacak.
Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Bram Van Driessche görev yapacak.

Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı futbolcuya ağır sözler: "Git IQ testi yaptır"
Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı futbolcuya ağır sözler: "Git IQ testi yaptır"

Spor

Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı futbolcuya ağır sözler: "Git IQ testi yaptır"

Trabzonspor'un çağrısına Beşiktaş'tan destek!
Trabzonspor'un çağrısına Beşiktaş'tan destek!

Spor

Trabzonspor'un çağrısına Beşiktaş'tan destek!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23