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Ekonomi Karaismailoğlu: İhracatçıların yanındayız
Ekonomi

Karaismailoğlu: İhracatçıların yanındayız

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlık olarak yaptıkları yatırımlarla her zaman ihracatçıların yanında olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:20:00 -
Karaismailoğlu: İhracatçıların yanındayız

Karaismailoğlu, “Şu anda salgın nedeniyle uluslararası transit geçişlerde yaşanan sıkıntılardan, sınır kapılarındaki uzun bekleyişlerden, yetki belgeleri konusunda gümrüklerde yaşanan aksaklıklardan haberdarız. Emin olmanızı isterim ki tüm dikkatimizi bu konuların çözümüne yoğunlaştırdık” ifadelerini kullandı. Karaismailoğlu, sorumluluklarının, 18 yıldır süregelen “benzersiz ulaşım ve altyapı hamlesi”ni güçlendirerek geleceğe taşımak olduğunu ifade etti. İşlerini, yük, insan ve data hareketliliği konusunda ulaşım ve haberleşmenin tüm modlarında maksimum etki ve verimlilik sağlamak olarak gördüklerini belirten Karaismailoğlu, yol, tünel, köprü, demir yolu inşaatları kadar akıllı ulaşım uygulamalarını hayata geçirmek ve dijitalleşmenin sunduğu katma değerden yararlanmak için yatırım yaptıklarını kaydetti. Bakanlık olarak ihracatçılardan gelecek her çağrıya, her ortak çalışma davetine koşa koşa gideceklerini ifade eden Karaismailoğlu, ihracatçıların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

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