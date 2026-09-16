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Dünya Netanyahu battıkça batıyor: Katliamı eleştiren herkesi vatandaşlıktan atarım
Dünya

Netanyahu battıkça batıyor: Katliamı eleştiren herkesi vatandaşlıktan atarım

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Netanyahu battıkça batıyor: Katliamı eleştiren herkesi vatandaşlıktan atarım

Terör devleti İsrail ordusunun Gazze'de sivilleri nasıl hedef aldığını anlatan NAZA belgeselinin yönetmenlerinin, Filistinli esire tecavüz olayını ortaya çıkaran eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi ile İsrail ordusunun Gazze'de hobi olarak bebek öldürdüğünü afişe eden Demokratlar Partisi lideri Yair Golan'ın İsrail’e zarar verdiğini ileri süren teröristbaşı Netanyahu, katliam ordusunu karalayanları vatandaşlıktan çıkarmak için yasa tasarısı sunacağını söyledi.

Terör devletinin teröristbaşı Binyamin Netanyahu, Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan video mesajında, üç olayın katliam ordusuna büyük zarar verdiğini ileri sürerek Filistin’deki katliamları eleştirenleri vatandaşlıktan atacağını duyurdu.

Bu olayların Demokratlar Partisi lideri Yair Golan'ın İsrail askerlerinin Gazze'de hobi olarak bebek öldürdüğü yönündeki açıklaması, eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin Sde Teiman Askeri Gözaltı Merkezi'nde Filistinli esire tecavüz olayını ortaya çıkarması ve İsrail askerlerinin savaş suçlusu olduğunu gösteren NAZA belgeseli olduğunu savunan Netanyahu, Gazze'de iki yıl boyunca soykırım yapan İsrail ordusunun "iftiraya uğramaması için harekete geçerek iki yasa tasarısı sunacağını" savundu.

Netanyahu, bu yasa tasarılarının "İsrail askerlerini karalayanları vatandaşlıktan çıkarmak ve dava açılabilecek tazminat tutarını 20 kat artırmak" olacağını duyurdu.

YÖNETMENLER HEDEF TAHTASINDA

İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde, "Jüri Özel Ödülü"ne, İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NAZA filmi layık görülmüş, olay İsrail'de büyük yankı uyandırmıştı. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, askeri istihbarat, askeri savcılık dairesi ve hava kuvvetlerine, NAZA belgeselinde konuşan askerlerin zorunlu hizmette mi yoksa yedek asker mi olduklarını belirleyerek kimliklerini tespit etmeleri talimatını vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, NAZA belgeselinin "Yahudi karşıtı (antisemitik) kışkırtma" olduğunu savunmuştu.

İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar da 13 Eylül'de NAZA belgeselinin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor'u vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etmişti.

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